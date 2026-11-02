IDEXX revoit ses prévisions à la hausse, pariant que les services de diagnostic pourront compenser la baisse de la fréquentation des cliniques vétérinaires

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par Sahil Pandey

IDEXX Laboratories IDXX.O a dépassé les estimations trimestrielles et relevé lundi ses prévisions annuelles de bénéfices et de chiffre d'affaires, pariant que l'augmentation du nombre d'examens diagnostiques par visite et le lancement de nouveaux produits permettront de soutenir la croissance malgré une baisse de la fréquentation des cliniques vétérinaires.

L'action du fabricant de tests de diagnostic pour animaux de compagnie a grimpé de plus de 19% en début de séance.

Ces résultats interviennent alors que les entreprises du secteur de la santé animale continuent de surveiller la baisse des dépenses des propriétaires d’animaux de compagnie et la diminution du nombre de visites dans les cliniques vétérinaires, suite au boom des adoptions d’animaux de compagnie observé pendant la pandémie. Malgré cela, IDEXX a mis en avant l’augmentation du recours aux tests diagnostiques par visite comme moteur de croissance.

“Ce qui nous réjouit particulièrement, c’est la qualité constante des consultations”, a déclaré Andrew Emerson, directeur financier. “Par qualité, nous entendons l’élargissement du recours aux tests diagnostiques, c’est-à-dire leur utilisation plus fréquente chez les animaux qui franchissent la porte de nos cliniques.”

IDEXX a indiqué que le nombre de visites cliniques dans ses établissements comparables aux États-Unis avait baissé d’environ 1,8% au cours du troisième trimestre.

Toutefois, la fréquence accrue des tests et l’adoption de nouveaux produits, tels que son analyseur InVue Dx et le test de dépistage du cancer CancerDx pour chiens, ont contribué à la croissance de 9,6% du chiffre d’affaires récurrent lié aux diagnostics dans son activité dédiée aux animaux de compagnie aux États-Unis.

Le directeur général Mike Erickson a déclaré que la croissance d’IDEXX était tirée par l’innovation, l’exécution commerciale et un recours accru aux tests diagnostiques, plutôt que par un rebond des visites chez le vétérinaire.

Ryan S. Daniels, analyste chez William Blair, a indiqué que la croissance de 11% du chiffre d’affaires récurrent d’IDEXX dans le domaine des diagnostics pour animaux de compagnie continuait de représenter une “prime marquée” par rapport à la croissance globale des ventes des cliniques vétérinaires, malgré des difficultés persistantes en matière de fréquentation.