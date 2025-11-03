IDEXX relève ses prévisions annuelles en raison de la forte demande de produits diagnostiques pour animaux de compagnie ; les actions montent en flèche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualisation des actions, ajout de commentaires de dirigeants aux paragraphes 4, 5, 9 et de commentaires d'analystes au paragraphe 10) par Padmanabhan Ananthan

IDEXX Laboratories IDXX.O a relevé ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année lundi et a annoncé de meilleurs résultats pour le troisième trimestre par rapport à l'année dernière, le fabricant de produits de diagnostic pour animaux de compagnie misant sur le fait que les propriétaires dépensent davantage en tests et en soins préventifs.

Ses actions ont augmenté de plus de 15 % dans les échanges de la matinée.

La société basée à Westbrook, dans le Maine, vend des analyseurs de sang et d'urine, des systèmes d'imagerie et des logiciels de pratique, et gère des laboratoires de référence pour les tests complexes.

"Les services de santé ont continué à se développer au cours du trimestre, avec notamment une augmentation de la fréquence des diagnostics et de l'utilisation des visites cliniques, qu'elles soient ou non liées à la santé", a déclaré le directeur financier Andrew Emerson lors d'une conférence téléphonique.

Il a déclaré qu'au quatrième trimestre, IDEXX s'attendait à ce que les visites cliniques aux États-Unis "continuent de diminuer à des niveaux modérément meilleurs que la moyenne depuis le début de l'année".

La société prévoit désormais un bénéfice de 12,81 à 13,01 dollars par action en 2025, contre une fourchette précédente de 12,40 à 12,76 dollars, et un chiffre d'affaires de 4,27 à 4,30 milliards de dollars, contre 4,21 à 4,28 milliards de dollars précédemment.

La demande d'équipements de diagnostic pour animaux est restée soutenue au cours du trimestre considéré, les propriétaires d'animaux de compagnie investissant davantage pour maintenir leurs animaux en bonne santé et les protéger contre les maladies.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté de 13 % pour atteindre 1,11 milliard de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 1,07 milliard de dollars, selon les données de LSEG. Le bénéfice s'est élevé à 3,40 dollars par action, contre 2,80 dollars par action un an plus tôt.

Le directeur général Jay Mazelsky a également présenté ses projets de produits, indiquant qu'IDEXX élargirait son panel de cancers canins CancerDX en 2026, en y ajoutant la tumeur mastocytaire et un autre biomarqueur à fort impact, et commencerait le déploiement international au cours du premier trimestre.

"Et bien que les tendances à court terme des visites vétérinaires restent difficiles, IDEXX s'exécute bien dans cet environnement et nous continuons à prévoir la reprise comme une question de 'quand' plutôt que de 'si', IDEXX continuant à s'exécuter dans l'intervalle", a déclaré Chris Schott, analyste chez J.P.Morgan.