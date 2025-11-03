IDEXX en hausse après le relèvement de ses prévisions de bénéfice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions du fabricant de diagnostics animaux IDEXX Laboratories IDXX.O augmentent de 5,4 % à 663,50 $ avant le marché

** IDXX prévoit maintenant un bénéfice annuel ajusté entre 12,81 $ et 13,01 $/shr, par rapport à son opinion précédente de 12,40 $ à 12,76 $/shr

** La société déclare un bénéfice trimestriel de 3,40 $/shr contre 2,80 $/shr un an plus tôt

** Les revenus trimestriels de 1,11 milliard de dollars de la société dépassent les attentes moyennes des analystes de 1,07 milliard de dollars - données LSEG

** A la dernière clôture, l'action était en hausse de 52% depuis le début de l'année