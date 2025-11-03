 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 110,19
-0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

IDEXX en hausse après le relèvement de ses prévisions de bénéfice annuel
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions du fabricant de diagnostics animaux IDEXX Laboratories IDXX.O augmentent de 5,4 % à 663,50 $ avant le marché

** IDXX prévoit maintenant un bénéfice annuel ajusté entre 12,81 $ et 13,01 $/shr, par rapport à son opinion précédente de 12,40 $ à 12,76 $/shr

** La société déclare un bénéfice trimestriel de 3,40 $/shr contre 2,80 $/shr un an plus tôt

** Les revenus trimestriels de 1,11 milliard de dollars de la société dépassent les attentes moyennes des analystes de 1,07 milliard de dollars - données LSEG

** A la dernière clôture, l'action était en hausse de 52% depuis le début de l'année

Valeurs associées

IDEXX LABS
629,5100 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank