IDEXX en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

5 mai - ** L'action du fabricant de produits de diagnostic vétérinaire IDEXX Laboratories IDXX.O progresse de 3,21% à 581,22 $

** La société prévoit désormais un bénéfice par action pour l'exercice 2026 compris entre 14,45 $ et 14,90 $, contre une prévision antérieure de 14,29 $ à 14,80 $ par action

** Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 14,51 dollars par action

** IDXX relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 à 4,68-4,76 milliards de dollars, contre une projection antérieure de 4,63-4,72 milliards de dollars

** Affiche un chiffre d'affaires de 1,14 milliard de dollars au premier trimestre, contre une estimation des analystes de 1,11 milliard de dollars

**Compte tenu de l'évolution de la séance, IDXX affiche une baisse de 17,2% depuis le début de l'année