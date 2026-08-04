IDEXX en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

4 août - ** L'action d'IDEXX Laboratories IDXX.O progresse de 9,2 % à 621,46 dollars, en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis 8 mois

** Le fabricant de produits de diagnostic vétérinaire relève ses prévisions de bénéfice pour 2026 à 14,69-14,94 dollars par action, contre 14,45-14,90 dollars précédemment; le nouveau point médian, à environ 14,82 dollars, dépasse les estimations des analystes (14,65 dollars), selon les données de LSEG

** La société annonce un bénéfice de 4,27 dollars par action au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 3,94 dollars, selon les données de LSEG

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre progresse de 10 % à 1,22 milliard de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 1,20 milliard de dollars

**En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse d'environ 7 % depuis le début de l'année