IDEX revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à la forte demande en centres de données dédiés à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements industriels IDEX Corp IEX.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions de bénéfices annuels, misant sur une forte demande pour ses produits utilisés dans les centres de données et d'autres secteurs.

La société a également dépassé les estimations de bénéfices pour le premier trimestre, grâce à la croissance de son segment Technologies de la santé et des sciences (HST), tirée par la forte demande des centres de données d'IA et des marchés des semi-conducteurs, ainsi que des secteurs de l'espace et de la défense.

* Pour l'ensemble de l'année, IDEX prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 8,35 et 8,55 dollars, contre une prévision antérieure de 8,15 à 8,35 dollars par action.

* La société basée à Northbrook, dans l'Illinois, a affiché un bénéfice ajusté de 2 dollars par action au premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,77 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d'affaires total d'IDEX pour le trimestre clos le 31 mars s'est élevé à 886,9 millions de dollars, contre 814,3 millions de dollars un an plus tôt.

* Son segment HST, le plus important, qui se concentre sur la fluidique de précision, l'optique et les composants médicaux destinés aux marchés des sciences de la vie, des semi-conducteurs et de l'instrumentation analytique, a enregistré un chiffre d'affaires de 398,4 millions de dollars, contre 341,5 millions de dollars un an plus tôt.

* Les actions de la société, qui fabrique également des technologies de fluides et de dosage, ont reculé de 3,2 %.