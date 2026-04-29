 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

IDEX revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à la forte demande en centres de données dédiés à l'IA
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 17:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements industriels IDEX Corp IEX.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions de bénéfices annuels, misant sur une forte demande pour ses produits utilisés dans les centres de données et d'autres secteurs.

La société a également dépassé les estimations de bénéfices pour le premier trimestre, grâce à la croissance de son segment Technologies de la santé et des sciences (HST), tirée par la forte demande des centres de données d'IA et des marchés des semi-conducteurs, ainsi que des secteurs de l'espace et de la défense.

* Pour l'ensemble de l'année, IDEX prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 8,35 et 8,55 dollars, contre une prévision antérieure de 8,15 à 8,35 dollars par action.

* La société basée à Northbrook, dans l'Illinois, a affiché un bénéfice ajusté de 2 dollars par action au premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,77 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d'affaires total d'IDEX pour le trimestre clos le 31 mars s'est élevé à 886,9 millions de dollars, contre 814,3 millions de dollars un an plus tôt.

* Son segment HST, le plus important, qui se concentre sur la fluidique de précision, l'optique et les composants médicaux destinés aux marchés des sciences de la vie, des semi-conducteurs et de l'instrumentation analytique, a enregistré un chiffre d'affaires de 398,4 millions de dollars, contre 341,5 millions de dollars un an plus tôt.

* Les actions de la société, qui fabrique également des technologies de fluides et de dosage, ont reculé de 3,2 %.

Valeurs associées

IDEX CORP
217,340 USD NYSE +5,80%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank