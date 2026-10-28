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IDEX en hausse : la demande en matière d'IA fait grimper ses bénéfices du troisième trimestre et ses prévisions
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 14:59

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** L'action du fabricant d'équipements industriels IDEX IEX.N progresse d'environ 2 % à 237,04 dollars après la publication de ses résultats du troisième trimestre

** La société relève ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026 de 8,70 $ à 8,85 $ à une fourchette comprise entre 8,91 $ et 8,96 $; la valeur médiane de 8,94 $ est supérieure à l'estimation des analystes, qui s'établit à 8,82 $

** La société relève ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 de 5 % à 6 % à 6,5 % à 6,8 %

** Le BPA ajusté du troisième trimestre s'établit à 2,33 $, en hausse de 15 % en glissement annuel, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,23 $

** Chiffre d'affaires du troisième trimestre de 951,7 millions de dollars, en hausse de 8 % en croissance organique, contre une estimation de 930,8 millions de dollars

** Carnet de commandes de 991 millions de dollars, en hausse de 13 % en croissance organique

** Chiffre d’affaires organique de la division Health & Science Technologies en hausse de 13 % grâce à la demande liée à l’IA en matière d’alimentation électrique des centres de données et de semi-conducteurs

** La marge d'Ebitda ajustée a progressé de 50 points de base pour s'établir à 27,8 %

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action a progressé d'environ 33 % depuis le début de l'année

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