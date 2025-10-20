Ideaya progresse grâce à une combinaison de médicaments qui s'avère bénéfique pour la survie dans le cadre d'un essai sur un cancer rare de l'œil

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments californien Ideaya Biosciences IDYA.O augmentent de 7,3 % à 31,40 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que les patients traités avec une combinaison de darovasertib et de Xalkori de Pfizer ont montré une survie médiane globale de 21,1 mois dans le cancer rare de l'œil dans une étude de stade intermédiaire

** Le mélanome uvéal métastatique, un cancer rare de l'œil, a généralement une survie d'environ 12 mois, selon les données publiées - IDYA

** La survie médiane est la durée pendant laquelle 50 % des patients atteints d'une maladie spécifique sont encore en vie et 50 % sont décédés

** IDYA indique que l'essai a montré un taux de réponse de 34% et un contrôle de la maladie de 90% chez 44 patients; la réponse médiane a duré 9 mois

** Aucun effet secondaire grave n'a été observé chez plus de 5 % des patients; les plus fréquents sont les nausées, la fatigue et les éruptions cutanées - IDYA

** La société de courtage Leerink Partners déclare que les données sur l'OS se situent dans la partie supérieure des prévisions antérieures, ce qui renforce la confiance dans le succès des essais de phase tardive

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 14 % depuis le début de l'année