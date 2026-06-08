IDEAYA Biosciences plonge après l'annonce d'un projet de cession d'actions d'une valeur de 300 millions de dollars

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8 juin - ** Les actions d'IDEAYA Biosciences IDYA.O ont chuté de 7,9 % en séance prolongée, à 29 dollars, suite à l'annonce d'une levée de fonds par émission d'actions ** IDYA annonce une émission d'actions et de bons de souscription préfinancés d'une valeur de 300 millions de dollars

** JP Morgan, Jefferies, TD Cowen, UBS et Cantor sont les co-chefs de file ** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le développement clinique et la commercialisation potentielle de son médicament darovasertib pour le mélanome uvéal, pour faire progresser son vaste portefeuille de produits candidats en oncologie, ainsi qu'à des fins générales, conformément au prospectus ** La semaine dernière, IDYA a annoncé une collaboration clinique avec le géant pharmaceutique suisse Roche ROPC.S dans le cadre d'une étude combinée sur le cancer du pancréas présentant une mutation RAS et une délétion MTAP ** L'action IDYA a semblé bénéficier d'un élan lundi, clôturant en hausse de 11,3 % à 31,48 $, après que le médicament expérimental contre le cancer du pancréas de Tango Pharmaceuticals TNGX.O , le vopimétostat, associé au daraxonrasib de Revolution Medicines RVMD.O , ait affiché de solides résultats préliminaires dans le cadre d'une petite étude

** Avec environ 87,9 millions d'actions en circulation, IDYA, basée à South San Francisco, en Californie, affiche une capitalisation boursière actuelle d'environ 2,8 milliards de dollars

** À la clôture de lundi, l'action affichait une baisse d'environ 9 % depuis le début de l'année

** Sur 19 analystes, 17 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", et 2 la note "conserver"; le cours cible médian est de 50 dollars, selon les données de LSEG