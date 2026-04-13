IDEAYA Biosciences bondit après que la combinaison de médicaments contre le cancer de l'œil a amélioré la survie lors d'un essai clinique

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13 avril - ** Les actions du développeur de médicaments IDEAYA Biosciences IDYA.O augmentent de 37,78% à 42 dollars avant la mise sur le marché ** La société déclare que son médicament expérimental combiné développé en collaboration avec le fabricant français de médicaments Servier pour traiter un type de cancer de l'œil agressif a atteint l'objectif principal dans une étude de stade intermédiaire à avancé

** Le mélanome uvéal est une forme rare de cancer de l'œil qui s'est propagé à d'autres parties du corps

** Le médicament, le darovasertib, en association avec le Xalkori de Pfizer ( PFE.N ), a amélioré la survie d'une durée médiane de 6,9 mois contre 3,1 mois pour les autres thérapies choisies par l'investigateur de l'essai

** Les sociétés affirment qu'elles prévoient de demander une approbation accélérée de la combinaison à la Food and Drug Administration des États-Unis au cours du deuxième semestre de 2026

** À la dernière clôture, l'action IDYA était en baisse de 11,8 % depuis le début de l'année