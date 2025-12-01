Ideaya augmente alors que la FDA autorise l'essai d'un médicament expérimental contre le cancer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions d'Ideaya Biosciences

IDYA.O , société californienne spécialisée dans le développement de médicaments, augmentent de 3,3 % à 36,80 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare avoir reçu l'autorisation de la FDA américaine de commencer son premier essai sur l'homme pour son nouveau médicament expérimental contre le cancer, IDE034, qui est conçu pour cibler plusieurs types courants de tumeurs solides

** Le médicament cible les protéines B7H3 et PTK7, que l'on retrouve souvent ensemble dans les cancers du poumon, colorectal et de la tête et du cou - IDYA

** Selon la société, ces protéines sont présentes dans 46 % des cancers colorectaux, 30 % des cancers du poumon et 27 % des cancers de la tête et du cou

** Dans les études animales, l'IDE034 a montré de forts effets anti-tumoraux, à la fois seul et en combinaison avec un autre médicament de la société, l'IDE161 - IDYA

** La société commencera à recruter des patients au premier trimestre 2026; d'autres données sont attendues lors de la réunion médicale du premier semestre 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 39 % depuis le début de l'année