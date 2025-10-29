Ida Lerner nommée future directrice financière d'ING
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 10:50
Jusqu'à récemment, Ida Lerner occupait le poste de directrice financière de la banque norvégienne DNB depuis 2021. Elle avait rejoint DNB en 2007, après avoir occupé divers postes chez HSBC et Nordea.
À compter du 1er avril 2026, elle rejoindra le directoire banque d'ING. Le conseil de surveillance proposera aux actionnaires de la nommer membre du directoire et CFO d'ING lors de l'assemblée générale d'avril 2026.
Valeurs associées
|20,9500 EUR
|Euronext Amsterdam
|+0,55%
A lire aussi
-
Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,27% pour le Dow Jones .DJI , mais en hausse de 0,14% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,27% pour le Nasdaq.
-
Il s'agit d'un simple "ajustement" qui n'empêchera pas les forces américaines de rester "plus importantes" qu'elles ne l'ont été depuis des années, a réagi un responsable de l'Otan. Les États-Unis vont réduire leur présence militaire sur le front oriental de l'Otan, ... Lire la suite
-
Le visage déformé par la douleur, des femmes pleurent la mort de deux enfants tués lors d'une nouvelle vague de frappes israéliennes, penchées sur les petits corps gisant sur le sol à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Ailleurs dans le territoire palestinien, ... Lire la suite
-
L'ouragan Melissa, rétrogradé en catégorie 3, a violemment touché mercredi l'île de Cuba où plus de 700.000 personnes ont été déplacées, après avoir privé d'électricité un demi-million de personnes en Jamaïque, déclarée "zone sinistrée". La tempête évolue entre ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer