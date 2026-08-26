ID Logistics réalise un résultat net part du Groupe de 26,2 MEUR au 1er semestre 2026 ( 17,0%)

ID Logistics, leader européen de la logistique contractuelle, annonce ses résultats du 1er semestre 2026.

ID Logistics enregistre un chiffre d'affaires de 2 084,6 MEUR au 1er semestre 2026, en croissance de 18,3%. Retraitée d'un effet de change globalement défavorable, la croissance est de 20,0% à données comparables par rapport au 1er semestre 2025, qui était déjà en hausse de 16,5%.

Le résultat opérationnel courant augmente ainsi de 23,3% à 81,1 MEUR, à un rythme supérieur à celui de l'activité. La marge opérationnelle courante atteint 3,9% au 1er semestre 2026, en progression de 20 bps.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 26,2 MEUR au 1er semestre 2026, en progression de 17,0% par rapport au 1er semestre 2025. Les charges nettes de financement s'élèvent à 15,1 MEUR, soit une augmentation de 4,2 MEUR par rapport à 2025.

"Cette croissance à deux chiffres de nos principaux indicateurs financiers illustre la robustesse de notre modèle et la qualité de son exécution que nous déployons depuis 25 ans. La diversité de notre portefeuille client et l'équilibre géographique de nos activités constituent plus que jamais des atouts pour poursuivre notre trajectoire de croissance." a déclaré Eric Hémar, Président-directeur général d'ID Logistics.