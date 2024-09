Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ID Logistics: montant relevé pour une levée de fonds information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 09:38









(CercleFinance.com) - ID Logistics annonce avoir placé 375.000 actions nouvelles (soit 6,1% de son capital) auprès d'investisseurs institutionnels, dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du DPS par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres.



Le groupe de logistique contractuelle souligne qu'en raison de la forte demande des investisseurs, la taille de cette augmentation de capital à un prix de 360 euros par action, initialement de 125 millions d'euros, a été portée à 135 millions.



Le règlement-livraison de cette levée de fonds devrait avoir lieu le 9 septembre. L'essentiel du produit net de l'opération sera affecté au refinancement des acquisitions récentes pour augmenter la capacité d'investissement du groupe.





Valeurs associées ID LOGISTICS 384,50 EUR Euronext Paris -4,35%