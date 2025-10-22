ID Logistics : croissance soutenue du chiffre d’affaires au troisième trimestre

(AOF) - ID Logistics enregistre un chiffre d’affaires de 937,8 millions d'euros au troisième trimestre 2025, en progression de 13,4%. Retraitée d’un effet de change globalement défavorable au cours du trimestre, la croissance s’élève à 15,4% à données comparables par rapport à la même période de l’exercice 2024. En France (27% du chiffre d’affaires du groupe) le chiffre d'affaires est en hausse de 16,1% à données comparables. En outre, sur cette période, les revenus en Europe hors France (47% du chiffre d’affaires du groupe) progressent de 11,2% à données comparables.

ID Logistics affiche une très bonne dynamique en Amérique du Nord (19% du chiffre d'affaires du groupe) avec des revenus en hausse de 30,4%, à données comparables.

Le groupe signale le démarrage de 11 nouveaux dossiers au cours de ce troisième trimestre, y compris le lancement d'une première activité au Canada, 19ème pays dans lequel ID Logistics est présent .

"Avec la bonne tenue de l'activité en France, la forte dynamique en Amérique du Nord et les nombreux nouveaux lancements, nous anticipons une bonne croissance 2025. Le groupe reste concentré sur la montée en productivité des dossiers récents et la maîtrise des démarrages de l'année. Les équipes d'ID Logistics sont pleinement mobilisées quant à la réussite des pics d'activités du dernier trimestre 2025 (Black Friday, fêtes de fin d'année)", explique le spécialiste de la logistique contractuelle au sujet de ses perspectives.

Points clés

- Numéro 1 européen de logistique contractuelle créé en 2001 et présent dans 19 pays;

- Chiffre d’affaires de 3,27 Mds€ en rapide internationalisation : 27% pour la France, 48% pour le reste de l’Europe, 17% pour les Etats-Unis, puis l’Argentine, le Brésil et le Maroc ;

- Positionnement sur 4 grands marchés : la distribution pour 37%, l’e-commerce pour 25%, les produits de grande consommation pour 18% puis la technologie (6%) ;

- Ambition : doublement de taille de l’entreprise tous les cinq ans via un haut niveau de technologie et une accélération de la croissance par acquisitions avec maintien des marges pour financer le développement ;

- Capital contrôlé par les fondateurs Eric Hémar et Christophe Satin agissant de concert (56,9% des actions, 71,36% des droits de vote), les managers détenant 3,12% des actions et 3,92% des droits de vote, Eric Hémar étant président-directeur général du conseil de 10 administrateurs et Christophe Satin directeur général délégué ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- extension du portefeuille clients, leaders mondiaux dans leur secteur, notamment dans la grande consommation, secteur non cyclique,

- discipline financière : recours à l’« asset light », location back-to-back, contrats de long terme (5 ans, renouvelés à 90 %), logistique d’entrepôts mono-clients, engagements de volumes et d’indexation des prix sur l’inflation,

- maîtrise de la montée en productivité des nouveaux sites

- réplication du modèle d’affaires à l’international, notamment aux Etats-Unis,

- innovation centrée sur la robotique l’IA et l’human centric, axée sur l’optimisation des organisations, les coûts et les performances écologiques des opérations logistiques et structurée par déploiement des projets disruptifs à partir de 4 campus ;

- Stratégie environnementale « Ce que nous faisons », organisée par programme, chaque site s’engageant sur une des 14 thématiques (entrepôt Ocarbone, O déchet, biodiversité…) et visant pour 2030 :

- déchets : revalorisation à hauteur de 85% (79% en 2024)

- émissions de CO2 : recul de 40% vs 2018 – 20% en 2024),

- intensité énergétique : recul de 20% ;

- Capacité à la mise en place rapide de synergies avec les sociétés acquises et les ouvertures de sites ;

- Situation financière renforcée, avec un levier de la dette ramené à 0,69 et une trésorerie de 156,9 M€ à fin juin.

Défis

- Sensibilité à l’obtention de contrats (Metro, Intermarché, Purflux…) et au taux de rétention client (98%) ;

- Après l’intégration du polonais Spedimex, du français Colisweb , du néerlandais GVT et de l’américain Kane Logistics et les ouverture de sites au Royaume-Uni, Italie, Roumanie et Allemagne, vers de nouvelles acquisitions en Europe et aux Etats-Unis, facilitées par une capacité financière solide (199 M€ de lignes de crédit confirmées à fin juin) ;

- Après 26 démarrages de sites, et des hausses de 16 % pour le chiffre d’affaires et de 12,9 % pour le bénéfice opérationnel courant au 30 juin, confiance pour 2025 fondée sur une « bonne croissance embarquée » ;

- Absence de distribution de dividendes, la priorité étant donnée au financement de la croissance.