ID Logistics: croissance de 20% du CA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - ID Logistics affiche un chiffre d'affaires de 827,3 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2024, en progression de 19,6% (+20,1% à données comparables, retraitée d'un effet de change globalement défavorable au cours du trimestre).



A données comparables, il revendique un net rebond de l'activité en France (+6,1%), une bonne progression dans le reste de l'Europe (+18,5%), une très forte dynamique aux Etats-Unis (+48,6%) et une croissance soutenue de l'Amérique latine et de l'Asie (+31,7%).



Le groupe de logistique contractuelle fait aussi part de la poursuite d'une bonne dynamique commerciale avec la signature de nouveaux dossiers, ayant continué de répondre à un nombre soutenu d'appels d'offres au cours du trimestre écoulé.



Avec le rebond de l'activité en France et la nouvelle accélération aux Etats-Unis, ID Logistics estime qu'il va 'enregistrer une croissance record en 2024 tout en restant concentré sur la montée en productivité des dossiers récents et la maîtrise des démarrages de l'année'.





Valeurs associées ID LOGISTICS 381,00 EUR Euronext Paris -0,52%