ID Logistics affiche un CA en hausse de 15,4% au T3

ID Logistics IDLA.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires de 937,8 millions d'euros sur juillet-septembre, en hausse de 15,4% à données comparables.

"Avec la bonne tenue de l’activité en France, la forte dynamique en Amérique du Nord et les nombreux nouveaux lancements, ID Logistics anticipe une bonne croissance 2025", a déclaré le groupe français de transport et logistique dans un communiqué.

Les équipes d’ID Logistics sont "pleinement mobilisées quant à la réussite des pics d’activités du dernier trimestre 2025 (Black Friday, fêtes de fin d’année)", a-t-il ajouté.

