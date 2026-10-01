ICEYE et Nokia s'associent pour lancer un réseau satellite souverain en 2028

ICEYE, leader européen du renseignement souverain par satellite, et le géant des télécommunications Nokia ont annoncé ce jour un partenariat stratégique visant à développer des systèmes de communication à haut débit en orbite basse (LEO). Destinée aux gouvernements, cette infrastructure souveraine vise à sécuriser les missions de défense, de protection des frontières et d'urgence civile.

Ce projet conjoint permettra aux Etats de détenir la pleine propriété et le contrôle de l'ensemble de la chaîne : satellites, segments terrestres et terminaux renforcés. Il s'agit de fournir une connectivité ciblée à haut débit et faible latence, conçue comme un complément résilient aux réseaux terrestres et militaires existants en cas de crise ou de neutralisation des infrastructures classiques. Les premiers satellites de cette constellation devraient être mis en orbite en 2028.

L'alliance combine le savoir-faire d'ICEYE dans le déploiement de missions spatiales souveraines à l'expertise de Nokia dans les réseaux sécurisés et les technologies de défense. Pour Rafal Modrzewski, PDG et cofondateur d'ICEYE, cette initiative répond à la nécessité d'émanciper les nations de la dépendance envers des opérateurs commerciaux étrangers. De son côté, Justin Hotard, PDG de Nokia, souligne que la souveraineté opérationnelle repose sur une connectivité sécurisée face aux environnements contestés.