ICE va racheter MarketAxess pour 5,7 milliards de dollars et affiche un bénéfice trimestriel en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les résultats)

Intercontinental Exchange ICE.N a annoncé jeudi qu'elle allait acquérir la plateforme de transactions d'obligations MarketAxess Holdings MKTX.O dans le cadre d'une opération évaluée à 5,7 milliards de dollars, afin d'élargir son offre de produits à revenu fixe.

L'action ICE progressait de 1,7% avant l'ouverture, après avoir également annoncé une hausse de son bénéfice trimestriel, soutenue par l'activité de transactions.

Selon les termes de l'acquisition, ICE rachètera toutes les actions en circulation de la plateforme de transactions au prix de 167 dollars chacune en numéraire, a précisé l'opérateur boursier, ce qui représente une prime de 33% par rapport à son cours de clôture précédent.

Les actions de MarketAxess ont bondi de 28% avant l’ouverture, après avoir perdu près de 31% cette année.

ICE a déclaré que l’entité issue de la fusion offrirait une plateforme unique aux traders de titres à revenu fixe, combinant des analyses de prix pré-négociation, l’exécution électronique et des outils de conformité post-négociation.

"Ensemble, nous construirons l’écosystème des titres à revenu fixe que les investisseurs ont toujours mérité: un écosystème transparent, efficace, entièrement connecté et accessible à tous", a déclaré Jeff Sprecher, directeur général d’ICE, dans un communiqué.

DES RÉSULTATS SOLIDES

Les résultats d’ICE ont été stimulés par la volatilité liée au conflit entre les États-Unis et l’Iran, ainsi que par l’évolution des anticipations en matière de taux d’intérêt et d’intelligence artificielle, les investisseurs ayant cherché à se couvrir.

Les conflits prolongés en Ukraine et au Moyen-Orient ont également alimenté la volatilité du marché pétrolier, stimulant la croissance du segment énergie d’ICE, bien que ce dernier ait enregistré une baisse de 13% de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre.

Ces opérations de couverture ont fait grimper le volume quotidien moyen des transactions sur les taux d’intérêt de 24% en glissement annuel, tandis que les volumes dans les secteurs de l’agriculture et des métaux ont augmenté de 36%.

Au cours du trimestre, le chiffre d’affaires de son segment des Bourses, principale source de revenus, a progressé de 3% pour atteindre 1,46 milliard de dollars.

Le segment des titres à revenu fixe et des services de données, par l’intermédiaire duquel l’entreprise commercialise des données de cotation par abonnement pour certains actifs de dette, a enregistré une hausse de 8% de son chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires lié aux technologies hypothécaires a progressé de 5%.

"Dans un contexte d’évolution rapide des marchés mondiaux, nos clients ont continué à se tourner vers les marchés réglementés d’ICE, ses données fiables et sa technologie essentielle pour transférer le risque", a déclaré Sprecher.

Le résultat net attribuable à ICE s'est établi à 958 millions de dollars, soit 1,69 dollar par action, au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 851 millions de dollars, soit 1,48 dollar par action, un an plus tôt.