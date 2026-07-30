ICE va racheter MarketAxess dans le cadre d'une opération de 5,7 milliards de dollars afin d'élargir son offre de produits à revenu fixe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le cours de l'action MarketAxess a bondi de près de 30 %

* L'offre représente une prime de 33 % par rapport au cours de clôture précédent de MarketAxess

* Le bénéfice par action ajusté d'ICE a dépassé les estimations pour le deuxième trimestre

(Ajout de précisions tout au long du texte) par Pritam Biswas

Intercontinental Exchange ICE.N , société mère de la Bourse de New York, a annoncé jeudi qu'elle allait acquérir la plateforme de transactions obligataire MarketAxess Holdings MKTX.O dans le cadre d'une opération évaluée à 5,7 milliards de dollars visant à renforcer sa présence sur le marché des titres à revenu fixe.

Selon les termes de l'acquisition, ICE rachètera toutes les actions en circulation de la plateforme de transactions au prix de 167 dollars chacune en numéraire, a précisé l'opérateur boursier, ce qui représente une prime de 33 % par rapport à son cours de clôture précédent.

L'action MarketAxess a bondi de près de 30 %, tandis que celle d'ICE a légèrement progressé, après que la société a également dépassé les estimations de Wall Street concernant son bénéfice trimestriel, grâce à une activité de transactions soutenue.

Les actions d’ICE ont perdu près de 5 % depuis le début de l’année 2026, les titres des opérateurs boursiers ayant globalement été pénalisés par la crainte que les contrats à terme perpétuels – contrats sans date d’échéance – ne détournent l’activité de transactions des bourses traditionnelles et ne s’étendent à terme aux actions.

Les analystes de RBC Capital Markets ont déclaré que “cette acquisition permet à ICE de tirer parti de la forte hausse de l’activité de transactions sur les titres à revenu fixe”, tout en contribuant à détourner l’attention des investisseurs des préoccupations telles que les contrats à terme perpétuels, la hausse des taux hypothécaires et l’IA générative (GenAI), qui ont pesé sur le titre.

ICE a déclaré que l’entité issue de la fusion offrira une plateforme unique aux traders de titres à revenu fixe, combinant des analyses de prix pré-négociation, l’exécution électronique et des outils de conformité post-négociation — une plateforme qui, selon le directeur général Jeff Sprecher, sera “transparente, efficace, entièrement connectée et accessible à tous”.

Le segment des titres à revenu fixe et des services de données de la société a enregistré une hausse de 8 % de son chiffre d’affaires au cours du trimestre considéré.

ICE, UN ACHETEUR LOGIQUE

L’opération, dont la finalisation est prévue au cours du premier semestre 2027 sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires, sera financée par des obligations nouvellement émises, un prêt à terme et du papier commercial. Elle aura un effet relutif sur le bénéfice par action ajusté d’ICE dès la première année complète suivant la finalisation de l’opération.

Selon les analystes, ICE est l’“acquéreur le plus logique” pour MarketAxess, compte tenu de ses plateformes de transactions d’obligations destinées aux particuliers et de son activité de données sur les titres à revenu fixe. Les analystes de Raymond James s’attendent à ce que la transaction obtienne sans difficulté l’autorisation des autorités de régulation.

Les activités de fusions-acquisitions aux États-Unis ont connu une forte hausse ces derniers mois, dans un contexte de marchés dynamiques et d’un environnement réglementaire favorable. La valeur des opérations annoncées a atteint 2.800 milliards de dollars au premier semestre, soit le total le plus élevé depuis le début des statistiques de LSEG en 1980.

DES RÉSULTATS SOLIDES POUR ICE

Les résultats d’ICE ont été stimulés par la volatilité liée au conflit entre les États-Unis et l’Iran, ainsi que par l’évolution des anticipations en matière de taux d’intérêt et d’intelligence artificielle, les investisseurs ayant cherché à se couvrir.

Les conflits prolongés en Ukraine et au Moyen-Orient ont également alimenté la volatilité du marché pétrolier, stimulant la croissance du segment énergie d’ICE, même si ce dernier a enregistré une baisse de 13 % de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre.

Ces opérations de couverture ont fait grimper le volume quotidien moyen des contrats sur taux d’intérêt de 24 % en glissement annuel, tandis que les volumes dans les secteurs de l’agriculture et des métaux ont progressé de 36 %.

Au cours du trimestre, le chiffre d’affaires de son segment des bourses, principale source de revenus, a progressé de 3 % pour atteindre 1,46 milliard de dollars. Le chiffre d’affaires lié aux technologies hypothécaires a augmenté de 5 % au deuxième trimestre.

Le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d’ICE s’est établi à 1,90 dollar par action au cours du trimestre clos le 30 juin. Les analystes tablaient sur un bénéfice de 1,84 dollar par action, selon les estimations compilées par LSEG.