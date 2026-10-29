ICE en hausse après avoir annoncé un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux prévisions au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action d'Intercontinental Exchange ( ICE.N ), propriétaire du NYSE, progresse de 3,1% à 160,8 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 2,02 dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations de 1,97 dollar, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires net du troisième trimestre s'élève à 2,77 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes de 2,75 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Sur 17 analystes, 14 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, deux la note “conserver” et un la note “vendre”; leur objectif de cours médian est de 183 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 3,7% depuis le début de l'année