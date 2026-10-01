Icape s'envole après le relèvement de ses objectifs annuels

Icape bondit de plus de 5% à la Bourse de Paris, les investisseurs saluant l'accélération de l'activité et le relèvement des objectifs annuels du spécialiste des circuits imprimés, malgré une rentabilité encore sous pression au premier semestre.

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 113,3 millions d'euros au premier semestre 2026, en hausse de 12,5%, avec une nette accélération au deuxième trimestre ( 22,9%). La dynamique se reflète également dans le carnet de commandes, qui atteignait un niveau record de 134,9 millions de dollars au 25 septembre, en progression de 44% depuis fin juin et de 133% sur un an.

Icape profite notamment de la vigueur de la demande liée aux investissements dans les infrastructures et équipements nécessaires au développement de l'intelligence artificielle.

La rentabilité s'est en revanche révélée plus contrastée. La marge d'Ebitda ressort à 6,8% et celle d'Ebit à 4,1% sur le semestre, pénalisées par la hausse des coûts et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement. La marge d'Ebit a toutefois retrouvé 6% au deuxième trimestre.

TP ICAP Midcap, à l'achat sur le dossier, souligne ainsi des résultats semestriels légèrement inférieurs à ses attentes en matière de marges, mais se montre rassuré par les perspectives du second semestre après ses échanges avec le management.

Le bureau d'études met notamment en avant l'accélération des volumes, une meilleure absorption attendue des coûts fixes, le niveau record du carnet de commandes et la confirmation de l'objectif d'une marge d'EBIT de 6% sur l'ensemble de l'exercice.

Autre élément favorable, Icape a sensiblement relevé son objectif de croissance pour 2026. Le groupe vise désormais une progression consolidée de son chiffre d'affaires d'au moins 18%, contre 12% auparavant, avec une croissance organique attendue autour de 18%.

Pour TP ICAP Midcap, ces éléments permettent de relativiser la faiblesse des marges au premier semestre. L'intermédiaire souligne également le positionnement d'ICAPE dans un marché mondial des PCB en pleine transformation sous l'effet de l'essor de l'IA, susceptible de soutenir la croissance du groupe et une amélioration progressive de sa rentabilité au cours des prochains trimestres.

Icape donnera davantage de visibilité sur ses ambitions à moyen terme lors de son Capital Markets Day du 24 novembre 2026, au cours duquel seront présentés de nouveaux objectifs stratégiques, opérationnels et financiers.