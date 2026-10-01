 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Icape s'envole après le relèvement de ses objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 01/10/2026 à 16:13

Ajouter Boursorama à vos sources

Icape bondit de plus de 5% à la Bourse de Paris, les investisseurs saluant l'accélération de l'activité et le relèvement des objectifs annuels du spécialiste des circuits imprimés, malgré une rentabilité encore sous pression au premier semestre.

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 113,3 millions d'euros au premier semestre 2026, en hausse de 12,5%, avec une nette accélération au deuxième trimestre ( 22,9%). La dynamique se reflète également dans le carnet de commandes, qui atteignait un niveau record de 134,9 millions de dollars au 25 septembre, en progression de 44% depuis fin juin et de 133% sur un an.

Icape profite notamment de la vigueur de la demande liée aux investissements dans les infrastructures et équipements nécessaires au développement de l'intelligence artificielle.

La rentabilité s'est en revanche révélée plus contrastée. La marge d'Ebitda ressort à 6,8% et celle d'Ebit à 4,1% sur le semestre, pénalisées par la hausse des coûts et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement. La marge d'Ebit a toutefois retrouvé 6% au deuxième trimestre.

TP ICAP Midcap, à l'achat sur le dossier, souligne ainsi des résultats semestriels légèrement inférieurs à ses attentes en matière de marges, mais se montre rassuré par les perspectives du second semestre après ses échanges avec le management.

Le bureau d'études met notamment en avant l'accélération des volumes, une meilleure absorption attendue des coûts fixes, le niveau record du carnet de commandes et la confirmation de l'objectif d'une marge d'EBIT de 6% sur l'ensemble de l'exercice.

Autre élément favorable, Icape a sensiblement relevé son objectif de croissance pour 2026. Le groupe vise désormais une progression consolidée de son chiffre d'affaires d'au moins 18%, contre 12% auparavant, avec une croissance organique attendue autour de 18%.

Pour TP ICAP Midcap, ces éléments permettent de relativiser la faiblesse des marges au premier semestre. L'intermédiaire souligne également le positionnement d'ICAPE dans un marché mondial des PCB en pleine transformation sous l'effet de l'essor de l'IA, susceptible de soutenir la croissance du groupe et une amélioration progressive de sa rentabilité au cours des prochains trimestres.

Icape donnera davantage de visibilité sur ses ambitions à moyen terme lors de son Capital Markets Day du 24 novembre 2026, au cours duquel seront présentés de nouveaux objectifs stratégiques, opérationnels et financiers.

Valeurs associées

ICAPE HOLDING
9,5000 EUR Euronext Paris +2,37%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 28 septembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street termine en hausse, l'emploi plaide pour un statu quo de la Fed
    information fournie par AFP 02.10.2026 22:33 

    La Bourse de New York a clôturé dans le vert vendredi, les mauvais chiffres de l'emploi américain donnant davantage de raisons à la Réserve fédérale (Fed) de temporiser sur les taux. Le Dow Jones a avancé de 0,49%, l'indice Nasdaq a gagné 1,19% et l'indice élargi ... Lire la suite

  • Un opérateur boursier travaille dans la salle des marchés de la Bourse de New York (NYSE), à New York
    Wall Street termine en hausse après le rapport sur l'emploi
    information fournie par Reuters 02.10.2026 22:21 

    La Bourse de ‌New York a clôturé vendredi en hausse après l'annonce d'un nombre de créations d'emplois ​aux Etats-Unis bien moindre que prévu le mois dernier, qui renforce la perspective d'un maintien des taux de la Réserve fédérale ce mois-ci. L'indice Dow Jones ... Lire la suite

  • Un Boeing 787 destiné à Singapore Airlines (Crédit: Josh Drake / Boeing)
    La FAA écarte un risque de sécurité lié au logiciel du Boeing 737 MAX
    information fournie par Zonebourse 02.10.2026 21:33 

    La Federal Aviation Administration (FAA) a conclu qu'un problème logiciel affectant certains Boeing 737 MAX et susceptible de perturber certaines procédures d'atterrissage ne présentait pas de risque pour la sécurité des vols. Selon l'agence américaine, les pilotes ... Lire la suite

  • Vincent Duclert: "la dédiabolisation du RN a littéralement volé en éclats"
    Vincent Duclert: "la dédiabolisation du RN a littéralement volé en éclats"
    information fournie par France 24 02.10.2026 21:13 

    La question de l'antisémitisme a percuté la campagne à la présidentielle, avec les révélations de Mediapart au sujet des écrits passés de Jordan Bardella. La dédiabolisation de l'extrême droite française n'était-elle qu'un leurre? Pourquoi cette persistance de ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,87 -0,13%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
SOITEC
170,7 +7,66%
NANOBIOTIX
22,86 -10,00%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank