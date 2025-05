Icape réaffirme ses objectifs 2026

(AOF) - Au premier trimestre 2025, le chiffre d’affaires d’Icape a progressé de 13% à 51,1 millions d’euros. Le chiffre d’affaires du distributeur de cartes de circuits imprimés recule cependant de 1,6% à périmètre constant. À fin mars 2025, le groupe affiche un carnet de commandes de 52,1 millions d’euros, en croissance de 19%.

Au cours des prochains mois, le distributeur de cartes de circuits imprimés entend poursuivre sa politique de croissance externe " en ciblant des sociétés présentant des synergies pouvant conduire à une croissance organique post-intégration significative ". A date, le groupe est en discussion avec 12 cibles à l'international pour un potentiel d'environ 105 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel.

Le 13 février 2025, il a finalisé l'acquisition de Kingfisher PCB, distributeur de PCB britannique adressant des industries très diversifiées.

Le groupe annonce la " poursuite du déploiement des synergies post-intégration et d'une stricte maîtrise des coûts ".

Icape a réaffirmé l'ensemble de ses indicateurs à horizon 2026, à savoir un taux de croissance organique annuel moyen de 10% entre 2023 et 2026 et une marge de résultat opérationnel courant d'environ 9,5% à horizon 2026. Le groupe prévoit également environ 120 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel réalisé grâce à la croissance externe entre début 2023 et fin 2026.

