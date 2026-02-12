 Aller au contenu principal
Icape Holding en chute sur un abaissement d'objectifs pour 2026
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 14:15

Icape Holding dévisse de 9% après un ajustement des objectifs 2026 du distributeur de cartes de circuits imprimés (PCB) et de pièces électromécaniques à façon, à l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires annuel 2025.

Ce dernier ressort en croissance de 11,5% à 202,7 millions d'euros, dont une croissance organique de 1,8%, et son EBIT 2025 est estimé à environ 8,5 MEUR, impliquant donc une marge d'EBIT autour de 4% pour l'année écoulée.

Dans un environnement économique international difficile, marqué par une évolution défavorable du dollar, le groupe annonce la revue de son portefeuille d'activités industrielles et l'ajustement de ses objectifs financiers pour 2026.

Il présente ainsi un nouvel objectif de croissance organique du CA entre 6 et 8% en 2026, "sans dégradation supplémentaire du change". Tenant compte de ces chiffres, son objectif initial de marge d'EBIT fixé en 2022 à 9,5% à fin 2026, est revu à la baisse autour de 6%.

Valeurs associées

ICAPE HOLDING
5,8800 EUR Euronext Paris -9,54%
