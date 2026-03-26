Icape Holding dévisse après ses résultats annuels
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 09:38
La société a essuyé en 2025 un résultat net part du groupe en perte de 0,4 MEUR, impacté par la revue des actifs industriels, mais a réalisé un EBIT de 8,8 MEUR, légèrement supérieur à l'estimation faite au 12 février (autour de 8,5 MEUR).
Son chiffre d'affaires s'est inscrit en croissance de 12% à 200,3 MEUR, dont 5,1% de croissance organique hors change, et son carnet de commandes s'est établi à 69,3 MUSD, en hausse de 28,5% à fin 2025.
Affichant aussi un cash flow opérationnel de 8,1 MEUR, en hausse de 11%, le conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale devant se réunir le 20 mai le versement d'un dividende de 0,09 EUR par action.
Pour rappel, dans un environnement économique international difficile, marqué par une évolution défavorable du dollar, le groupe a annoncé le 12 février la revue de son portefeuille d'activités industrielles et l'ajustement de ses objectifs financiers.
Icape confirme ses nouveaux objectifs pour 2026, dont une croissance organique du chiffre d'affaires entre 6% et 8% (sans dégradation supplémentaire du change) et un taux de marge d'EBIT autour de 6%.
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