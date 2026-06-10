Icape Holding bien orienté après l'entrée d'un fonds à son capital

Icape Holding gagne 2,9% à un peu plus de 7 EUR, après l'annonce de l'entrée à son capital du fonds Farringdon European Opportunities, à la suite de la cession hors marché, par le président et fondateur de la société, Thierry Ballenghien, d'un bloc de 150 000 actions.

"Cette opération poursuit un double objectif : accroître la liquidité du titre Icape et intégrer à son actionnariat un investisseur de long terme reconnu, qui bénéficie d'un track record solide, deux aspects qui devraient être bénéfiques dans la durée pour l'entreprise et ses actionnaires", explique la société.

Selon le distributeur de cartes de circuits imprimés (PCB) et de pièces électroniques à façon, cette transaction "marque également une nouvelle étape dans le développement du groupe et dans ses ambitions de croissance".

La transaction a été structurée comme une cession hors marché de 150 000 titres par Thierry Ballenghien via sa société holding familiale, Balwen Holding, représentant 1,85% du capital social d'Icape.

À l'issue de cette opération, Thierry Ballenghien détient 49,1% du capital (contre 50,96% auparavant), passant ainsi sous le seuil de 50% de détention. Il conserve le contrôle de la société avec 55,88% des droits de vote détenus directement et par l'intermédiaire de Balwen Holding (contre 57,43% auparavant).