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Icape confie un mandat à un PSI pour des rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 12:02

Icape annonce la signature d'un mandat de rachat d'actions pour la mise en oeuvre d'un programme portant sur un montant maximum de 5 MEUR, au prix maximum d'achat fixé à 30 EUR par action, décidé par le conseil d'administration le 12 février 2025.

Dans le cadre de ce programme d'achats, la société a confié à un prestataire de services d'investissement (PSI) un mandat portant sur l'acquisition de ses propres actions, pour un montant maximum de 0,5 MEUR.

"Ce mandat est valable pour une période débutant ce 16 avril et pouvant s'étendre jusqu'au 19 mai inclus. Les actions ainsi rachetées sont destinées à être annulées", précise le fournisseur de circuits imprimés et de pièces électroniques à façon.

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