Icape confie un mandat à un PSI pour des rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 12:02
Dans le cadre de ce programme d'achats, la société a confié à un prestataire de services d'investissement (PSI) un mandat portant sur l'acquisition de ses propres actions, pour un montant maximum de 0,5 MEUR.
"Ce mandat est valable pour une période débutant ce 16 avril et pouvant s'étendre jusqu'au 19 mai inclus. Les actions ainsi rachetées sont destinées à être annulées", précise le fournisseur de circuits imprimés et de pièces électroniques à façon.
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