Icade-Revenus locatifs bruts -4,5% au S1, confirme ses objectifs 2026

Icade ICAD.PA a enregistré mardi une baisse de 4,5% sur un an de ses revenus locatifs bruts au premier semestre, à 170,2 millions d'euros, la foncière française citant un environnement immobilier marqué par "l’incertitude sur le rythme de la reprise et l’évolution des marchés".

La perte nette part du groupe au 30 juin s'est quant à elle creusée à 155,9 millions d'euros, contre 91,7 millions il y a un an, soit -70,1%.

Icade a cependant confirmé ses objectifs financiers pour 2026et souligne dans un communiqué avoir une structure financière "solide" avec un niveau de liquidité à 2,5 milliards d'euros.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)