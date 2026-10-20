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Icade-Revenus consolidés en recul de 4% au 30 septembre, guidance confirmée
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 18:17

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Icade ICAD.PA a fait état mardi de revenus consolidés de 887 millions d'euros au 30 septembre 2026, en retrait de 4% sur un an, le groupe français citant la baisse des revenus locatifs de la "Foncière" et du volume d'activité de la "Promotion".

* Le taux d'occupation financier de la Foncière s'élève à 89,3% sur les bureaux, avec une croissance à périmètre constant des revenus à -0,9%.

* Le chiffre d'affaires de Promotion est en retrait de 4,4%, avec une baisse des réservations de 1,4% en volume et de 8,5% en valeur.

* Le groupe déclare dans un communiqué avoir finalisé la cession des actifs de santé au Portugal, représentant un produit d'environ 115 millions d'euros.

* Le dividende 2026 est envisagé à hauteur du bénéfice distribuable d'Icade avec option de paiement en actions, et la plus-value de cession de l'immeuble Marignan contribuera significativement au bénéfice distribuable de l'année.

* Le groupe confirme ses objectifs financiers pour 2026, dont un cash-flow net courant groupe 2,90 euros et 3,10 euros par action.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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