Icade réalise l'acquisition d'une participation majoritaire dans Comet

Icade annonce l'acquisition d'une participation majoritaire de 81,5% dans Comet.

Fondée en 2016, Comet a développé une plateforme intégrée autour de trois activités complémentaires : Comet Meetings, dédiée à l'événementiel corporate, Comet Hospitality, centrée sur l'exploitation servicielle d'immeubles, et Comet Workplaces, spécialisée dans les espaces de travail flexibles.

Le groupe Comet exploite 12 sites à Paris et en Ile-de-France ainsi que 2 sites en Europe, et sert près de 7 000 entreprises clientes, dont une majorité de grands comptes.

En 2025, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 43,9 MEUR et présente une rentabilité opérationnelle positive.

Le coût total pour Icade s'élève à c. 40 MEUR, et pourrait atteindre c. 55 MEUR en incluant un complément de prix, conditionné à l'atteinte d'objectifs de performance 2026.

Nicolas Joly, Directeur général d'Icade a déclaré : " L'acquisition de Comet s'inscrit pleinement dans la stratégie de transformation d'Icade. Fort de dix ans d'expérience au service des entreprises, Comet a développé un savoir faire unique pour concevoir des espaces qui donnent envie de revenir au bureau, favorisant les échanges et la convivialité. "