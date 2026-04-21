Icade prolonge bail EFS 10 ans sur parc Paris Orly-Rungis, 3 265 m² dans Bombay

* Icade a obtenu renouvellement bail de l’Établissement Français du Sang sur parc Paris Orly-Rungis pour 10 ans, dont 9 ans fermes. * Transaction porte sur totalité immeuble Bombay, 3 265 m², dédié à des laboratoires, locaux sociaux, bureaux administratifs. * Renouvellement sécurise occupation d’un actif tertiaire au sud de Paris sur un parc de 58 hectares totalisant 67 immeubles. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Icade SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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