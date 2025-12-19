 Aller au contenu principal
Icade finalise la cession du parc d’activités Le Mauvin à Sogaris
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 18:13

Icade SA ICAD.PA :

* FINALISE LA CESSION DU PARC D’ACTIVITÉS LE MAUVIN, SITUÉ AU NORD DE PARIS

* LA CESSION POUR UN MONTANT DE 69 MLNS D’EUROS HORS DROITS

Texte original nPLXC5C53C Pour plus de détails, cliquez sur ICAD.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ICADE
21,240 EUR Euronext Paris -0,09%
