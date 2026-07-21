Icade confirme ses objectifs annuels malgré un premier semestre sous pression

Malgré un recul de l'activité et une perte nette au premier semestre, le groupe immobilier confirme son objectif de cash-flow net courant pour 2026. Icade mise sur un redressement de ses marges au second semestre, tout en poursuivant sa stratégie de rotation d'actifs avec les cessions de Marignan et d'un portefeuille de santé au Portugal.

Le groupe maintient ses perspectives malgré un environnement économique toujours incertain, tablant sur une amélioration de la rentabilité au second semestre grâce au redressement des marges de l'activité Promotion et à la baisse progressive des frais de structure.

Le premier semestre est toutefois marqué par un recul de l'activité. Les revenus consolidés diminuent de 4,7%, pénalisés par la baisse des revenus locatifs de la Foncière et le ralentissement de la Promotion. L'excédent brut opérationnel (EBO) souffre également d'une marge immobilière moins favorable qu'un an plus tôt, le premier semestre 2025 ayant bénéficié de la livraison de plusieurs grands projets tertiaires.

A cela s'ajoutent un coût de réorganisation d'environ 18 millions d'euros, ainsi que des dépréciations des portefeuilles Foncière (-3,1%) et Santé (environ -2%). Au total, le résultat net part du groupe ressort à -155,9 millions d'euros au 30 juin.

Parallèlement, Icade poursuit la mise en oeuvre de son plan stratégique ReShapE. Le groupe a annoncé la signature d'une promesse de vente portant sur un portefeuille de quatre actifs de santé au Portugal, valorisé 186 millions d'euros, dans le cadre de son désengagement progressif de ce segment. La quote-part d'Icade s'élève à environ 75 MEUR et la finalisation de l'opération est attendue au second semestre 2026. Cette cession restera sans incidence sur le Cash-Flow Net Courant de l'exercice.

Icade a également finalisé en avril la cession de l'immeuble Marignan, situé sur les Champs-Elysées, pour 402 millions d'euros. Réalisée à un prix supérieur de plus de 20% à la valeur d'expertise de fin 2024, cette opération permet au groupe d'optimiser l'allocation de son capital, de renforcer sa structure financière et de poursuivre l'exécution de son plan stratégique.