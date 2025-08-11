Icade: cession des parts dans des actifs en Italie information fournie par Cercle Finance • 11/08/2025 à 07:20









(Zonebourse.com) - Icade annonce avoir signé un accord pour céder à BNPP REIM sa participation dans un portefeuille de 23 actifs italiens, dont cinq actifs court-moyen séjour et 18 résidences sénior, représentant environ 15% de son exposition à l'immobilier de santé.



Portant sur sa participation dans un véhicule de droit italien détenant un portefeuille supérieur à 300 millions d'euros, la transaction représente pour Icade un montant d'environ 173 millions, en ligne avec la valeur des actifs dans l'ANR du groupe au 30 juin.



Ce montant viendra rembourser quasi intégralement le prêt d'actionnaires entre Icade et IHE Healthcare Europe. Post transaction, il conservera via IHE une exposition résiduelle de cinq actifs en Italie ainsi que des actifs au Portugal et en Allemagne.



L'impact sur le cash-flow courant 2025 dépendra de la date de closing de cette opération, prévue au quatrième trimestre 2025, sous réserve de la réalisation de certaines conditions suspensives, telles que l'obtention de l'accord des municipalités locales.





