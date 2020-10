Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade-CA en baisse de 6,6% sur 9 mois, à €978 mlns Reuters • 22/10/2020 à 07:52









22 octobre (Reuters) - Icade ICAD.PA a annoncé jeudi : * CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ EN BAISSE DE 6,6% À PÉRIMÈTRE CONSTANT SUR NEUF MOIS, À 978 MILLIONS D'EUROS * DES EFFETS LIÉS À LA CRISE SANITAIRE INFÉRIEURS AUX ANTICIPATIONS DE JUILLET 2020 (-30 MLNS D'EUROS CONTRE -50 MLNS EN JUILLET) * CASH FLOW NET COURANT (CFNC) DU GROUPE ATTENDU À 4,80€ PAR ACTION EN 2020 Pour plus de détails, cliquez sur ICAD.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ICADE Euronext Paris 0.00%