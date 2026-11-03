Icade : AlphaValue reste à l'achat, mais alerte sur le dividende

AlphaValue reste à l'achat sur Icade (-0,54%, à 14,78 EUR) et vise un cours de 29,50 euros à six mois. Mais le bureau d'analyse prévient que le dividende pourrait baisser, face au risque d'emprunts plus coûteux et à un marché du logement neuf toujours en difficulté.

Dans une note, AlphaValue souligne les risques qui pèsent sur Icade, groupe immobilier français actif dans les bureaux et la construction de logements. Le bureau voit notamment un signe de prudence dans l'option de paiement en actions envisagée pour le prochain dividende.

Cette analyse fait notamment suite à la publication d'activité du 20 octobre. Icade avait alors confirmé ses objectifs annuels malgré une baisse de 3,9% de ses revenus sur les neuf premiers mois de 2026, à 887,1 millions d'euros.

Le dividende sous pression

L'option de paiement en actions concernerait le dividende de l'exercice 2026, versé en 2027. Elle permettrait au groupe de préserver une partie de sa trésorerie. "Le rendement actuel du dividende, d'environ 13%, paraît insoutenable, même si l'évolution des taux d'intérêt d'ici à 2028 déterminera en définitive l'issue", estime le bureau d'analyse. Selon ses calculs, un dividende divisé par deux offrirait encore un rendement théorique de 6,5%, au cours retenu dans sa note.

AlphaValue n'attend pas de soutien du marché du logement neuf aux flux de trésorerie récurrents pendant deux ans. Les besoins existent, mais les ménages manquent clairement de moyens pour acheter.

La dette risque aussi de coûter plus cher. AlphaValue compare un coût moyen de 1,85% au premier semestre 2026 à environ 5% pour de nouveaux emprunts dans les conditions retenues dans sa note. Le remplacement des anciens prêts pourrait donc alourdir la facture d'intérêts.

Un conseil d'achat maintenu

AlphaValue conserve pourtant son conseil d'achat. Selon lui, Icade vaut en Bourse environ 60% de moins que la valeur estimée de ses actifs après déduction des dettes. Le bureau juge cette sanction excessive et écarte un scénario de défaut, notamment en raison de la présence de la Caisse des Dépôts au capital.

L'objectif reste fixé à 29,50 euros. Mais AlphaValue souligne les risques persistants dans les bureaux et les incertitudes entourant le groupe : "pour ces raisons, nos estimations et notre objectif sont fragiles."