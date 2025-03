Icade : acquisition de 9 premiers sites auprès du groupe Casino

(AOF) - Icade annonce l'acquisition de 9 premiers sites auprès du Groupe Casino pour un montant de 32 millions d'euros. Composés de parkings, de fonciers non bâtis, de murs et de lots annexes attenants à des magasins, dont l'exploitation opérationnelle est assurée par des tiers, ces sites sont situés à Marseille (13), Montpellier (34), Angers (49), Gassin (83), Villefranche-sur-Saône (69), Riantec (56), Redessan (30) et Savigné-l'Evêque (72).

Ces zones représentent un potentiel de création de 3 050 logements et de modernisation en reconstituant 29 000 m² de surface de commerce.

Le Groupe Casino et Icade Promotion ont également signé des accords pour confier la gestion immobilière de ce portefeuille à Casino Immobilier, pour une durée de 4 ans. Par ailleurs, les accords prévoient la possibilité pour le Groupe Casino d'entrer ultérieurement au capital des sociétés qui porteront les projets de promotion immobilière menés par Icade.

Pour Icade, cette signature s'inscrit pleinement dans le déploiement de son plan stratégique ReShapE, avec la volonté affirmée de bâtir dès aujourd'hui la ville de 2050.