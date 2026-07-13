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Icade acquiert 100% de la propriété de la tour Eqho à la Défense
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 18:24

Icade SA ICAD.PA :

* REPREND 100% DE LA PROPRIÉTÉ DE LA TOUR EQHO À LA DÉFENSE

* RÉALISE UNE ACQUISITION OPPORTUNISTE EN REPRENANT LES 49% DÉTENUS PAR DES INVESTISSEURS SUD-CORÉENS DANS LA SAS TOUR EQHO

* CETTE ACQUISITION FAIT RESSORTIR UN RENDEMENT SUPÉRIEUR À 8% ET AURA UN EFFET RELUTIF SUR LE CASH-FLOW NET COURANT DU GROUPE

Texte original nFWN43F0DI Pour plus de détails, cliquez sur ICAD.PA

(Rédaction de Gdansk)

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