IBM va supprimer des milliers de postes pour se concentrer sur la croissance des logiciels, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

IBM IBM.N va supprimer des milliers de postes ce trimestre, tout en continuant à réorienter ses activités vers les logiciels et les services à plus forte croissance, a rapporté Bloomberg News mardi.