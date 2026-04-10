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IBM va payer 17 millions de dollars pour régler des allégations de discrimination, selon le ministère de la justice
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 23:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le procureur général par intérim des États-Unis, Todd Blanche, a déclaré vendredi qu'IBM avait accepté de payer 17 millions de dollars pour régler des allégations de discrimination par le biais de pratiques illégales en matière de diversité, d'équité et d'inclusion.

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