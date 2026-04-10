IBM va payer 17 millions de dollars pour régler des allégations de discrimination, selon le ministère de la justice

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Le procureur général par intérim des États-Unis, Todd Blanche, a déclaré vendredi qu'IBM avait accepté de payer 17 millions de dollars pour régler des allégations de discrimination par le biais de pratiques illégales en matière de diversité, d'équité et d'inclusion.