IBM va investir 10 milliards de dollars dans un ordinateur quantique à grande échelle d'ici 2029

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IBM IBM.N a annoncé jeudi son intention d'investir plus de 10 milliards de dollars dans l'informatique quantique sur cinq ans, dans le but de construire d'ici 2029 le premier ordinateur quantique à grande échelle capable d'effectuer des calculs complexes de manière fiable et sans erreur.

Cette annonce fait suite à la décision prise la semaine dernière par l'administration Trump d'investir 2 milliards de dollars dans des participations au capital de neuf entreprises spécialisées dans l'informatique quantique, IBM devant recevoir la moitié de ce financement pour une nouvelle entreprise baptisée Anderon, qui deviendrait la première usine dédiée à la fabrication de puces quantiques aux États-Unis.

Cette initiative, qui s'inscrit dans la volonté de l'administration de garantir le leadership américain dans cette technologie émergente et de contrer la Chine, souligne l'importance croissante de l'informatique quantique.

Les récentes avancées technologiques dans ce domaine ont suscité l'intérêt des investisseurs pour son potentiel à accélérer des tâches allant de la découverte de médicaments à la modélisation financière en passant par la cryptographie.

Mais d'importants obstacles techniques subsistent, notamment des taux d'erreur élevés qui limitent son utilisation pratique. Sundar Pichai, directeur général d'Alphabet GOOGL.O a déclaré l'année dernière que les ordinateurs quantiques « pratiquement utiles » ne seraient pas disponibles avant cinq à dix ans.

IBM a indiqué que son nouvel investissement couvrirait la recherche et le développement, les dépenses d'investissement, les partenariats au sein de l'écosystème, l'augmentation de la capacité de production ainsi que les fusions et acquisitions.

La société apporte une contribution de 1 milliard de dollars à Anderon, qui proposera sa technologie de fabrication de puces à des clients externes et était déjà en pourparlers avec des clients potentiels.

Elle s'est également engagée à céder à Anderon sa propriété intellectuelle, ses actifs et son personnel, et à attirer de nouveaux investisseurs à mesure que la nouvelle société se développera.

L'action IBM a progressé de 1,7 % en pré-ouverture.

IBM a déclaré jeudi avoir déployé à ce jour plus de 90 systèmes quantiques, soit plus que tous les autres acteurs du secteur réunis. Selon le document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, plus de 325 entreprises du classement Fortune 500, start-ups, universités et agences gouvernementales utilisent ses systèmes quantiques pour relever des défis en chimie, biologie et science des matériaux.