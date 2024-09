Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client IBM: un modèle d'IA climatique mis au point avec la NASA information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 17:01









(CercleFinance.com) - IBM a annoncé lundi le lancement d'un modèle d'intelligence artificielle (IA) en 'open source' dédié aux questions climatiques.



Développé avec la NASA, en collaboration avec le laboratoire national d'Oak Ridge du Département américain de l'énergie, ce programme en accès libre doit permettre aux chercheurs, aux développeurs et aux entreprises d'anticiper l'évolution de la météo à court terme, mais aussi d'établir des projections de de changements climatiques à plus long terme.



IBM souligne que le modèle, alimenté par 40 années d'observation de la Terre par la NASA, peut être téléchargé depuis la page commune qu'il partage avec l'agence spatiale américaine sur la plateforme communautaire Hugging Face.





Valeurs associées IBM 219,38 USD NYSE +0,80%