IBM renouvelle son partenariat avec le français Virbac

IBM a annoncé vendredi avoir renouvelé jusqu'en 2029 son partenariat avec le laboratoire vétérinaire français Virbac, un projet qui vise à finaliser le déploiement mondial d'une plateforme de gestion des données incluant notamment un socle logiciel dédié à la planification des ressources d'entreprise (ERP).

Dans un communiqué, le géant informatique américain souligne que la mise en place de ce système d'information commun dans l'ensemble des entités du groupe de santé animale fait suite à la conception d'un modèle de base ( core model ) pour l'ensemble des processus métiers et au succès d'un test pilote là encore conduit au sein des filiales commerciales et industrielles.

L'objectif, pour Virbac, consistait à unifier ses opérations à l'échelle mondiale, renforcer son efficience et soutenir sa trajectoire de croissance alors que ses activités se répartissent dans plus de 100 pays.

Au-delà de l'unification de sa plateforme, le partenariat doit également ouvrir la voie à des projets d'innovation, notamment grâce à l'exploitation de technologies d'intelligence artificielle (IA), souligne IBM.

L'action Virbac grimpait de presque 4% vendredi en fin de séance à la Bourse de Paris.