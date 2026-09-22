IBM renforce son partenariat avec Marist University autour de l'IA

IBM fait part de la création, avec Marist University, d'un incubateur d'innovation destiné à développer la recherche en intelligence artificielle et à préparer les étudiants aux nouveaux usages technologiques dans le monde professionnel.

Cette initiative marque une nouvelle étape dans le partenariat de plus de 50 ans entre le groupe informatique et l'université américaine. Elle s'appuiera notamment sur un ordinateur central IBM z17, qui fournira aux étudiants et aux enseignants une importante puissance de calcul pour leurs projets de recherche en IA.

L'incubateur travaillera dans un premier temps sur un projet consacré au marketing, qui étudiera le comportement d'équipes autonomes d'agents d'IA afin de tester l'efficacité des garde-fous lorsque ces systèmes adoptent des stratégies agressives, trompeuses ou contraires à l'éthique.

Dans le domaine de la finance, Marist envisage d'utiliser des algorithmes d'optimisation quantique pour analyser des données en temps réel et déterminer des allocations de portefeuille optimales.

Un troisième projet initial étudiera l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer les méthodes de sondage, la conception des enquêtes et la modélisation de la participation électorale.

Initialement centré sur l'informatique d'entreprise et l'enseignement de l'informatique, le partenariat entre Marist et IBM s'étend ainsi à l'ensemble de l'université, avec un accent particulier sur l'IA, la recherche interdisciplinaire et l'apprentissage pratique.