IBM recule dans un marché agité

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16 septembre - ** L'action de la société technologique américaine IBM IBM.N recule de 1,8 % en pré-ouverture, effaçant ses gains initiaux

** Le titre avait progressé de 2,3 % après qu'IBM a annoncé qu'Anderon, sa filiale spécialisée dans les puces, avait signé un accord de financement avec le gouvernement américain portant sur le milliard de dollars qui lui avait été attribué en mai afin d'accélérer la R&D dans le domaine de la fabrication de plaquettes quantiques

** En mai, les États-Unis avaient lancé un programme d'investissement de 2 milliards de dollars destiné à soutenir les entreprises spécialisées dans l'informatique quantique , dont Anderon, dans le cadre de la loi CHIPS

** À la clôture d'hier, l'action IBM affichait une baisse de 16,2% depuis le début de l'année