IBM rebondit après avoir connu sa pire journée depuis des décennies en raison des craintes de perturbation de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 février - ** Les actions d'IBM IBM.N ont augmenté de 5,2 % à 234,96 $ mardi, après avoir subi leur plus forte chute depuis 2000 lors de la séance précédente ** Les actions d'IBM ont chuté de plus de 13% le lundi après que la startup d'IA Anthropic a déclaré que son outil Claude Code pourrait être utilisé pour moderniser COBOL , un langage de programmation largement utilisé sur les ordinateurs centraux IBM dans les systèmes bancaires, d'assurance et gouvernementaux ** Ceci alors que les entreprises de logiciels telles que Oracle

ORCL.N , CrowdStrike CRWD.O et Datadog DDOG.O augmentent également mardi, Anthropic vantant de nouveaux outils d'IA après que le plug-in légal ait déclenché un selloff agressif

** Les actions d'IBM se sont récemment négociées à environ 18 fois les bénéfices à venir contre une moyenne sur 5 ans d'environ 17 fois, ce qui suggère que les actions sont correctement évaluées, selon les données de LSEG Datastream

** L'action a perdu ~27% depuis le record intrajournalier de 324,90 $ atteint à la mi-novembre

** La note moyenne des 23 analystes couvrant les actions d'IBM est "acheter"; PT médian 329,67 $ - LSEG