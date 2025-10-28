IBM rachète l'autrichien Txture pour se renforcer dans le 'cloud' hybride
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 17:06
Le groupe informatique américain explique que le rachat de Txture va lui permettre de mettre la main sur des technologies clés qui vont lui permettre de compléter ses offres.
L'intégration de Txture doit notamment aider ses équipes de conseil à analyser plus rapidement les systèmes informatiques des clients et à définir la meilleure stratégie de modernisation, d'automatiser les premières étapes de diagnostic et d'accélérer la mise en oeuvre des projets de migration, tout en réduisant le travail manuel et en améliorant la qualité des projets livrés.
IBM explique qu'il prévoit également de s'appuyer sur les outils de Txture afin d'élaborer des feuilles de route clients intégrant des objectifs de durabilité et de réduction de l'empreinte carbone des infrastructures informatiques.
Créée en 2017, Txture est un 'spin-off' issu de l'Institut d'informatique de l'Université d'Innsbruck.
Valeurs associées
|315,875 USD
|NYSE
|+0,94%
