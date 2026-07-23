IBM rachète HRL Laboratories dans le cadre d'une réorientation vers une stratégie à deux volets en matière d'informatique quantique

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* HRL ajoute des circuits à spin électronique à l'approche quantique d'IBM, principalement basée sur la supraconductivité

* Boeing et GM poursuivront leur partenariat avec IBM dans le domaine des technologies quantiques, annonce IBM

* HRL va commencer à fabriquer des puces dans les locaux d'IBM à New York

par Stephen Nellis

IBM IBM.N a conclu un accord en vue d'acquérir HRL Laboratories, un laboratoire privé de recherche en informatique quantique détenu conjointement par Boeing Co BA.N et General Motors GM.N , a annoncé jeudi la société, ajoutant ainsi un deuxième pilier à ses efforts dans le domaine de l'informatique quantique.

IBM est en concurrence avec Google (filiale d’Alphabet), Microsoft et d’autres acteurs pour créer des machines quantiques opérationnelles capables de résoudre des problèmes qui prendraient des milliers d’années à des ordinateurs classiques. En mai, l’administration du président américain Donald Trump a annoncé qu’elle allait octroyer 1 milliard de dollars à IBM pour créer une nouvelle société baptisée Anderon à New Albany, dans l’État de New York, qui servira d’usine de puces pour les entreprises américaines spécialisées dans l’informatique quantique. Si les gouvernements et le secteur technologique s’accordent à dire que les ordinateurs quantiques sont en passe de voir le jour, la manière précise dont ils fonctionneront reste une question en suspens. Les entreprises et les laboratoires explorent une demi-douzaine de méthodes différentes pour fabriquer des circuits quantiques, et l’accord avec HRL viendra ajouter une deuxième approche au portefeuille d’IBM.

IBM n’a pas divulgué le montant de l’accord avec HRL, mais a indiqué que Boeing et GM « continueront à collaborer avec IBM » dans le domaine des technologies quantiques après la transaction. IBM, tout comme Google , est un fervent défenseur de l’utilisation des supraconducteurs pour la fabrication de circuits quantiques. HRL, l’ancienne branche de recherche de la société aérospatiale Hughes Aircraft située près de Malibu, en Californie, fabrique des circuits quantiques à spin électronique appelés “qubits”.

Ces deux technologies peuvent être mises en œuvre à l’aide des mêmes équipements que ceux utilisés pour fabriquer des puces informatiques classiques, mais les circuits à spin électronique peuvent être beaucoup plus petits que les circuits supraconducteurs.

Ces circuits plus petits seront utiles aux efforts d’IBM après la livraison, en 2033, de son système “Blue Jay”, qui utilise des puces supraconductrices, a déclaré mercredi Jay Gambetta, directeur d’IBM Research, lors d’un entretien avec Reuters.

« L’équipe et moi-même sommes fermement convaincus que l’avenir réside dans les spins (d'électrons), la supraconductivité, ou peut-être une combinaison des deux », a déclaré M. Gambetta. “Ils (HRL) disposent d’une équipe très solide spécialisée dans les qubits de spin, la plus solide au monde. … Je ne m’engagerais pas dans une deuxième voie qui ne reposerait pas sur des fondements permettant une intégration commune.”

Dans un avenir plus immédiat, a déclaré M. Gambetta, l’équipe de HRL, qui fabrique actuellement des puces dans son usine californienne, commencera à produire des puces dans les installations de pointe d’IBM à New York. M. Gambetta a également indiqué qu’IBM disposait d’une “voie parallèle” de technologie quantique basée sur les spins, en plus de ses supraconducteurs, « que nous rendrons disponible très prochainement ». L’ajout par IBM d’une deuxième technologie quantique fait suite à la décision prise par Google plus tôt cette année d’adopter une deuxième technologie basée sur les atomes neutres.