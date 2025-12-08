 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 105,56
-0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

IBM rachète Confluent pour 11 milliards de dollars dans le cadre d'une opération d'informatique dématérialisée
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 14:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

IBM IBM.N a déclaré lundi qu'il allait racheter la société d'infrastructure de données Confluent

CFLT.O dans le cadre d'une transaction évaluée à 11 milliards de dollars, renforçant ainsi ses offres d'informatique en nuage pour tirer parti d'un boom de la demande induit par l'IA.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CONFLUENT RG-A
23,1400 USD NASDAQ -0,90%
IBM
307,820 USD NYSE -0,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank