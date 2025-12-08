IBM rachète Confluent pour 11 milliards de dollars dans le cadre d'une opération d'informatique dématérialisée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
IBM IBM.N a déclaré lundi qu'il allait racheter la société d'infrastructure de données Confluent
CFLT.O dans le cadre d'une transaction évaluée à 11 milliards de dollars, renforçant ainsi ses offres d'informatique en nuage pour tirer parti d'un boom de la demande induit par l'IA.
