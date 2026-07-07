IBM progresse : lancement des systèmes compacts z17 et LinuxONE

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7 juillet - ** L'action IBM IBM.N progresse de 4 % à 311,50 dollars

** La société lance les ordinateurs centraux compacts IBM z17 et LinuxONE 5, des machines utilisées pour traiter de grands volumes de transactions

** C'est la première fois qu'IBM propose des systèmes montés en rack et à châssis unique dans l'ensemble de sa gamme Z et LinuxONE

** Les nouveaux systèmes prennent en charge jusqu’à 82 cœurs et 18 To de mémoire, soit une augmentation d’environ 20 % et 12 %, respectivement, par rapport aux configurations précédentes

** IBM précise que ces nouveaux systèmes sont conçus pour aider les entreprises à optimiser l'espace de leurs centres de données et à améliorer leur efficacité opérationnelle

** En tenant compte des gains enregistrés lors de cette séance, l’action affiche une hausse d’environ 5,2 % depuis le début de l’année